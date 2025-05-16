新竹好市多有「天使」！店員主動煎牛肉招待幼童 在地人：貼心10多年

許多家庭喜歡到美式賣場好市多（COSTCO）補貨，一名網友在Threads曝光新竹好市多一位「天使店員」，大讚對方待客用心。貼文發布後吸引不少當地消費者狂推，「從我懷孕到小孩都上國中了，他都一直是這麼貼心」。

原PO透露自己在新竹好市多突然被店員叫住，對方開口「先生可以打擾你一下嗎？借我兩分鐘，我剪個牛肉給妹妹吃好嗎」，接著對方就煎了牛肉，還特地切成碎肉，並用紙盤剪成小湯匙給年紀還小的女兒。原PO坦言「有點受寵若驚」，不過也非常謝謝這位大哥。

好市多「天使店員」主動煎牛肉並切成小塊請小朋友吃。 圖／threads網友weicool35授權

貼文曝光後釣出許多遇過同一位店員的網友留言，「他在那邊很多年了，應該超過十年，服務態度就是這麼熱情這麼棒」、「上次也是遇到這個店員，他也是把肉剪小小的，還剪小湯匙給我們家妹妹」、「他還另外幫我孩子煎沒調味的、也是剪小小塊拿湯匙給我很貼心」、「我只找他買牛肉，他會先詢問你的需求，很認真幫忙挑選，有問題也會很熱心幫忙解答」、「他真的超讚，他不只切丁，連牛小排旁邊的筋也會切掉」、「這位大哥人超好！上次也煎牛肉給我的孩子吃，還教我怎麼煎牛排」。

原PO也在回應中提到「沒注意到名字，很熱情的員工，希望他的貼心能被他的主管看到」，另有自稱同一家好市多店員的網友表示已經上報，「已經收到了哦，也轉達給副店長知道，謝謝你們喜歡我們部門的服務」。