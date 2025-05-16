美祿新喝法！冰牛奶直沖成「提拉米蘇」 他嘗一口受衝擊：肖喝拎

一般人沖泡美祿飲品，通常會將巧克力粉完全沖散，一名網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中透露女友完全不攪拌的新泡法，他原本質疑「要怎麼喝？」，豈料喝了一口後，就連自己也愛上這種喝法，立即向女友道歉。

一名林姓網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO出兩張美祿飲品照片，表示女友沖泡一杯冰美祿後遞給他喝，因為看到未攪散的巧克力粉浮在牛奶上，讓他當場發出質疑：「妳沒攪開，是我要怎麼喝？」結果慘遭女友白眼：「你不懂，粉還沒攪開那幾口才是靈魂！」

原po在女友力勸下，半信半疑地喝了一口，沒想到出乎他意料的「肖喝拎」（超好喝），恍然大悟「原來美祿是這樣喝的」。在感受到新泡法的衝擊後，上網推薦網友在夏天泡杯冰冰涼涼的牛奶冷泡美祿，並表示自己在試喝後，現在也會這樣泡。

網友對此紛紛熱議，「我以為是提拉米蘇！」，也有人說不只美祿，阿華田其實也可以這樣沖泡。還有人透露，這樣的沖泡法在30年前的平面廣告就有教過。但也有不少網友好奇未攪散的巧克力粉「會不會吸到ㄍㄟ丟？」、「感覺就會ㄍㄟ丟，然後咳很久」。

另有網友透露類似的東南亞「美祿恐龍」喝法，「先加煉乳泡一杯正常版美祿，上面再灑上一層粉，超級罪惡！」