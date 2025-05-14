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能吃嗎？他買全聯魷魚「洗出整盆泡泡」嚇壞 內行曝3可能因素

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友到全聯福利中心購買袋裝的魷魚切片，料理前先用清水沖洗，沒想到卻洗出整盆的泡泡水。示意圖/ingimage
近日有網友到全聯福利中心購買袋裝的魷魚切片，料理前先用清水沖洗，沒想到卻洗出整盆的泡泡水。示意圖/ingimage

近日有網友到全聯福利中心購買袋裝的魷魚切片，料理前先用清水沖洗，沒想到卻洗出整盆的泡泡水，讓她擔憂是不是哪裡有問題，便上網發文求救。文章曝光，許多婆媽們表示「正常，沒有才要擔心」，也釣出內行解釋可能原因，確認與泡藥水無關。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文並附上照片，表示自己在沖洗買來的袋裝魷魚片時，不知道為何會洗出整盆的泡泡水，好奇上網詢問網友們。

文章曝光，網友們紛紛開玩笑，「這魷魚生前正在洗澡，還沒沖乾淨就被捕了」、「因為魷魚它在水中講藍色的英文blue」、「煮了會縮水更是神奇」，也有許多婆媽們表示，無論是魷魚、小卷還是透抽，使用清水沖洗時出現泡泡，是屬於正常現象，「魷魚的黏液啦」、「正常，沒有才要擔心」。

對此，內行人解釋當清洗蝦仁、魷魚或花枝等海鮮時，容易產生很多泡泡，主要原因可能是「蛋白質溶出作用」，由於這些海些表面或肉質中含有大量水溶性蛋白質（如肌動蛋白、肌球蛋白），接觸水後會溶出，因此攪拌或搓洗時，這些蛋白質會像天然界的「界面活性劑」一樣把氣泡包起來，形成穩定泡沫。

另外，也有可能是因為「殘留物或加工處理劑」的作用，某些海鮮在捕撈後會經過保鮮或脫殼處理，可能含有保水劑（如磷酸鹽）、食鹽或其他添加物，這些物質也具有起泡作用。或是在洗滌過程中的「空氣攪拌」，結合蛋白質與其他物質，就容易起泡。

該名內行人進一步解釋，「這些泡泡不代表不新鮮，但若泡泡異常多且帶黏滑、腥味強，就可能表示海鮮已不新鮮或有過度加工。

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