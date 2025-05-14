快訊

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

查閃兵案再一波！棒棒堂李銓也涉案 清晨黑衣黑褲進警局

老公寓屢見飛天大強太崩潰！她在全聯買到滅蟑神物：效果超好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在全聯買了「水槽錠」滅蟑，家裡的蟑螂真的全消失了。示意圖／ingimage
一名女網友在全聯買了「水槽錠」滅蟑，家裡的蟑螂真的全消失了。示意圖／ingimage

氣溫升高，家中不免出現蚊蟲蟑螂，如何有效驅趕牠們呢？一名女網友發文，稱她住在老公寓裡，天氣熱容易出現大蟑螂，讓她感到很恐懼，但自從在全聯買了一款水槽錠回家嘗試後，家裡的蟑螂真的全消失了，讓她大讚「效果真的很明顯」。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示她住在老舊的公寓裡，本身喜歡煮飯，加上管線老舊，容易引來會飛的蟑螂，冬天時還好，但因為管線老舊，還是有小蟑螂出沒，很怕天氣變熱後，會有更大的蟑螂飛出，因此一直在想改善的方法。

原PO表示，直到去年年底在全聯看到一款水槽錠，看到包裝寫著能防蟑螂，半信半疑地買回家嘗試，沒想到效果這麼好，不僅水槽內沒有味道、邊緣處不再骯髒，蟑螂更是完全失去了蹤跡。使用也非常方便，只要每兩個禮拜丟一顆在水槽裡就好。

此文一出，不少網友分享實測水槽錠的心得，「我之前買過，真的是煮婦的救星，過濾杯的汙垢改善很多，不然每次都要狂刷才能刷乾淨」、「之前在火鍋店打工老闆也是買這個放水槽，都會不會臭臭的，我們是一週換一顆」、「有附置放盤很讚，因為我都擔心這種清潔錠碰到手會傷皮膚，有置放盤就不會直接碰到」。

也有網友詢問此產品是否會「熏眼」，因為買過日本的牌子，雖然效果很好但很熏眼，原PO也給出了解答，「我覺得還好耶，因為它本身成分是氯，就是有一點點像游泳池的味道，近一點聞或是水沖下去的時候才會有味道，其他還好」。

全聯 蟑螂

延伸閱讀

逛好市多只拿2包餅乾…他嘆「沒啥好買」 網見一關鍵：去全聯就好

全聯結帳很慢？店員揭2商品是兇手 一票同業點頭：結到很躁

「豆豉」怎麼唸？一票年輕人喊「豆鼓」 教育部曝正解

為何全聯醬油膏比醬油多？內行人曝光背後原因

相關新聞

老公寓屢見飛天大強太崩潰！她在全聯買到滅蟑神物：效果超好

氣溫升高，家中不免出現蚊蟲蟑螂，如何有效驅趕牠們呢？一名女網友發文，稱她住在老公寓裡，天氣熱容易出現大蟑螂，讓她感到很恐懼，但自從在全聯買了一款水槽錠回家嘗試後，家裡的蟑螂真的全消失了，讓她大讚：「效果真的很明顯」。

為何全聯醬油膏比醬油多？內行人曝光背後原因

全聯福利中心販售不少生鮮食材，滿足民眾日常需求。一名網友分享，近期逛全聯發現架上販售的醬油膏，比醬油的數量多很多，讓她相當好奇背後原因...

好市多1「廚房小物」大容量又耐用 婆媽大讚：真的很方便

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一款冷凍保鮮袋，大讚容量大、密封度相當好...

好市多新上架1款遊戲機台 一票家長心動：玩600次就回本

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多上架一款「雙人籃球摺疊遊戲台」，大讚...

好市多新上架「大容量伏特加」一票會員瘋搶貨 背後原因曝光

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多近期新上架大容量的伏特加，但註明...

果蠅滿屋飛好煩！他買餌劑抓滿整盒 內行分享秘方「比市售更好用」

隨著天氣逐漸轉熱，許多家庭開始面臨夏天限定的煩惱——果蠅出沒。最近就有網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。