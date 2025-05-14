老公寓屢見飛天大強太崩潰！她在全聯買到滅蟑神物：效果超好

氣溫升高，家中不免出現蚊蟲蟑螂，如何有效驅趕牠們呢？一名女網友發文，稱她住在老公寓裡，天氣熱容易出現大蟑螂，讓她感到很恐懼，但自從在全聯買了一款水槽錠回家嘗試後，家裡的蟑螂真的全消失了，讓她大讚「效果真的很明顯」。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示她住在老舊的公寓裡，本身喜歡煮飯，加上管線老舊，容易引來會飛的蟑螂，冬天時還好，但因為管線老舊，還是有小蟑螂出沒，很怕天氣變熱後，會有更大的蟑螂飛出，因此一直在想改善的方法。

原PO表示，直到去年年底在全聯看到一款水槽錠，看到包裝寫著能防蟑螂，半信半疑地買回家嘗試，沒想到效果這麼好，不僅水槽內沒有味道、邊緣處不再骯髒，蟑螂更是完全失去了蹤跡。使用也非常方便，只要每兩個禮拜丟一顆在水槽裡就好。

此文一出，不少網友分享實測水槽錠的心得，「我之前買過，真的是煮婦的救星，過濾杯的汙垢改善很多，不然每次都要狂刷才能刷乾淨」、「之前在火鍋店打工老闆也是買這個放水槽，都會不會臭臭的，我們是一週換一顆」、「有附置放盤很讚，因為我都擔心這種清潔錠碰到手會傷皮膚，有置放盤就不會直接碰到」。

也有網友詢問此產品是否會「熏眼」，因為買過日本的牌子，雖然效果很好但很熏眼，原PO也給出了解答，「我覺得還好耶，因為它本身成分是氯，就是有一點點像游泳池的味道，近一點聞或是水沖下去的時候才會有味道，其他還好」。