為何全聯醬油膏比醬油多？內行人曝光背後原因

全聯福利中心販售不少生鮮食材，滿足民眾日常需求。一名網友分享，近期逛全聯發現架上販售的醬油膏，比醬油的數量多很多，讓她相當好奇背後原因？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期到全聯採買時，站在醬油區前看很久，很好奇為什麼全聯販售的醬油膏，數量比醬油多很多？

貼文一出後，不少網友都表示「簡單說就是…利潤關係跟產品定位。醬油＝鮮奶，醬油膏＝成份調整牛奶、調味乳」、「以藥來比喻的話，醬油比較像處方藥，成分目的單純；醬油膏比較接近成藥，什麼不夠鹹，可以直接沾或加，不用再加額外調味料」、「醬油膏用途廣泛，醬油膏拌麵」、「因為醬油膏的用途較多」。

此外，也有部分網友推薦自己的愛好品牌，回應「醬油膏還是以前傳統玻璃瓶大同牌那個最好吃」、「白飯淋一點丸莊醬油膏很好吃，個人口味供參考」、「大同、丸莊醬油，雲林人從小吃到大！」、「屏科的薄鹽醬油滷肉很好用，搭配一點醬油膏，和一瓶汽泡水，超嫩超香」、「我比較喜歡干貝跟鰹魚風味醬油，不會死鹹」、「台南人口味：味味露」。