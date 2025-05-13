好市多1「廚房小物」大容量又耐用 婆媽大讚：真的很方便
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一款冷凍保鮮袋，大讚容量大、密封度相當好。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，因為家人常煮滷肉、豬腳，需要分裝到冷凍庫，大推好市多一款「科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋」，容量有4.5公升，加上密封度相當好，一盒32入有6組，換算1個才2.4元，大讚CP值相當高。
貼文一出後，不少買過的網友都大推，紛紛表示「之前我們家冷凍庫超亂，有這個來分裝食物方便很多」、「好便宜喔，印象中這種夾鏈袋的保鮮袋都不便宜」、「我們家現在出去吃飯，都會帶這個包裝袋欸，打包食物真的很方便」、「大推這個保鮮袋，還可以拿來醃東西」、「大推！好用而且材質很厚，不用擔心冰冷凍」、「我都是會一次煮，然後分裝慢慢吃，這個可以直接冰冷凍很方便」。
另外，也有部分網友表示這款容量太大，回應「IKEA的比較好用，還有分大小」、「如果要分裝肉品，應該買1.5L的就好了」、「這全是大的」、「4.5L很大欸」。
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