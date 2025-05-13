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好市多新上架1款遊戲機台 一票家長心動：玩600次就回本

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多上架一款「雙人籃球摺疊遊戲台」，大讚「買回去給小孩玩就不用再撿球了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多新上架一款「雙人籃球摺疊遊戲台」，總共有8種遊戲競賽模式，還有電子計分器及音效，可折疊收納，附贈4顆籃球，一組售價5899元，讓他大讚「買一台回去給小孩玩，爸爸終於不用再幫忙撿球了」。

貼文一出後，多數網友都表示「投600次就回本了」、「今天買了，然後很多人對我的推車行注目禮」、「籃球選手都是從小培養的呀」、「有這個的話就不用撿球了」、「好像不算貴」、「心動！」、「感覺這個只限身高140公分以下的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「到底誰會買這個回家放⋯」、「這感覺有點大耶！」、「頂樓住戶專用？」、「家裡也是要夠大，才有辦法這樣擺一台」、「這種過渡物品，不要衝動想買」、「這種設備要有人一起玩才能持久」。

好市多

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