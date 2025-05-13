好市多新上架「大容量伏特加」一票會員瘋搶貨 背後原因曝光

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多近期新上架大容量的伏特加，但註明每人限購三瓶，讓她不解是以天還是以卡計算？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期到好市多採買時，發現新上架一款「科克蘭美國伏特加」，還是大容量的1.75公升版本，她因為想釀梅酒，決定買幾罐回家，但看到好市多標註「每人限購3瓶」，讓她好奇發問「是每天限購3瓶還是每卡限購3瓶？」

貼文一出後，不少網友都表示「應是沒特價就會放水而過，如果特價品，卡會有紀錄，超過約定的店員會告知原價」、「前2周買還沒限量，買了8瓶…」、「每卡3瓶，你正附卡去就可以6瓶了！我也是買這的」、「每卡限購3瓶」。

不過，也有內行網友分享，每間好市多賣場規定不太相同，指出「以我的經驗是每次結帳限購3瓶」、「有問過中壢結帳人員，她說是每天都可以去買3瓶」、「每次！這是你結帳完還可以進去買，簡單講就是結帳後還可以進去買」。

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