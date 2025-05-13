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果蠅滿屋飛好煩！他買餌劑抓滿整盒 內行分享秘方「比市售更好用」

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天是果蠅滋生的高峰期，只要家中有水果、廚餘，都可能成為果蠅天堂。 示意圖／Ingimage
夏天是果蠅滋生的高峰期，只要家中有水果、廚餘，都可能成為果蠅天堂。 示意圖／Ingimage

隨著天氣逐漸轉熱，許多家庭開始面臨夏天限定的煩惱——果蠅出沒。最近就有網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文分享，自己因為水果放太久發酵腐爛，招來一堆果蠅，場面一度令人崩潰。所幸她及時祭出一款果蠅餌劑，不到一天就成功抓滿整盒，還附上「戰利圖」炫耀，滿滿果蠅讓人看得既療癒又起雞皮疙瘩，引發大批網友熱烈討論。

「看到一隻飛來飛去真的很煩，結果一開盒馬上抓到八隻以上，超有成就感！」一位網友留言回應，引來不少人共鳴，紛紛表示這款果蠅餌劑根本「夏天廚房必備」，更有人直言：「目前市面上這牌子抓最多，真的屢試不爽。」

同時，也有許多網友分享自製果蠅陷阱的方法，不僅省錢，效果也不輸市售產品。有網友推薦「白醋＋洗碗精＋水」的組合，只要倒進小杯子或碗裡放在果蠅常出沒的地方，就能輕鬆誘捕，「昨天看好多果蠅死掉，好爽」、「我家這招比買的還好用」、「加點糖會更快吸引牠們」，各種小撇步在留言區交流得熱烈，甚至還有人表示去全聯買不到果蠅餌劑，乾脆就地自製。

但也有密集恐懼症的苦主坦言，看著陷阱裡密密麻麻的「成果」實在太衝擊，「明知道有效，但看到整坨屍體還是忍不住發毛…」。

夏天是果蠅滋生的高峰期，只要家中有水果、廚餘，或排水孔未清潔，都可能成為果蠅天堂。不管是使用市售餌劑還是民間偏方，最重要的還是要保持廚房整潔、降低誘因源頭。

全聯 廚房 廚餘 水果

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