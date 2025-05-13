好市多熟食區開賣129元「綜合壽司」 會員見內容物搖頭：關稅價？

一名好市多會員分享，好市多的熟食部最近推出新品「綜合壽司」，內含豆皮壽司、海苔壽司、魚卵壽司、玉子燒等9貫，售價129元。原PO表示，當下買完東西突然肚子餓，「來個一盒感覺還不錯」，引發討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，熟食部新推出單人份綜合壽司，小小一盒吃起來感覺不錯。根據「今購百科」標示，綜合壽司一份129元，內含2貫豆皮壽司、2貫海苔壽司、4貫魚卵壽司、1貫玉子燒等共9貫，而海苔壽司的豬肉鬆是台灣豬肉。

不少網友看到售價後，紛紛留言「100以下可以買給孩子吃，這個價格有點盤」、「哇！這是關稅價嗎」、「阿婆壽司CP值高多了」、「這一盒129元一個人吃蠻飽的，就是很盤」、「不如買爭鮮，外帶一盒100元的比較好吃」、「感覺最近好市多熟食區出好多好盤的新商品，失去了當初開店時的初衷」。

有網友分享嘗鮮後的心得，「豆皮壽司超鹹」、「豆皮壽司很鹹，買一次就拒絕往來了」、「我今天中壢買的根本沒有玉子燒」、「這賣相不太好，看起來不太好吃」、「感覺像多餘食材拼出來的，之前賣的珍奶也是用厚奶茶做的」、「賣場裡面的很好吃啊，為什麼販賣部要賣這個看起來不好吃的壽司」。