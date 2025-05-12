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甜點還是義麵？超商新零食被封「今年最獵奇」 網看不懂：以為大溪豆乾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在全家發現一款「義大利麵巧克力」，品嚐後榮登他今年吃到最獵奇的食物。超商示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
一名網友分享在全家發現一款「義大利麵巧克力」，品嚐後榮登他今年吃到最獵奇的食物。超商示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

為了創造話題吸引顧客，不少超商會推出各種獵奇美食，像是7-ELEVEN開賣香菜口味多力多滋、榴槤口味洋芋片等零食。一名網友分享在全家便利商店發現一款「義大利麵巧克力」，品嚐後榮登他今年吃到「最獵奇的食物」，開箱心得吸引不少人想嘗鮮。

網友在臉書社團全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》貼照發文，表示照片是全家的「義大利麵巧克力」，外觀是麵條形狀，可使用叉子食用，「味道是巧克力，口感也真的是義大利麵」。原PO表示食用完畢後榮登今年吃到的最獵奇食物，「很適合跟辦公室同事一起分食，根本是吐槽系美食」。

貼文一出，網友紛紛留言「把包裝遮起來，我以為是大溪豆乾！」、「以為是蒟蒻乾」、「我以為最頂的就是樂事榴槤，結果一奇還有一奇奇」、「我第一眼以為是木耳」。也有人提問「這是熟食可以直接吃的嗎？還是是零食像點心麵那樣」，原PO則回覆「他是巧克力喔，跟糖果那些擺在一起」。

事實上這是今年韓國爆紅的超商甜點，上市後就因為獨特的口感吸引許多甜食迷關注。

便利商店 全家便利商店 巧克力 美食 超商

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