全聯結帳很慢？店員揭2商品是兇手 一票同業點頭：結到很躁

全聯商品琳瑯滿目，是不少人的採購好去處，不過有時因為結帳人潮多，店家還得廣播「請支援收銀」，因此有部分消費者認為全聯的結帳速度很慢。對此，有店員發文表示，其實造成結帳塞車的主因，是因為客人購買「兩商品」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

店員在threads發文表示，這兩樣東西分別是冷凍金針菇，以及B牌的鹼性離子水。貼文曝光後立刻吸引到許多店員附和，表示條碼真的超級難刷，甚至有店員因為很難刷的緣故，熟到已經把金針菇的條碼數字都背起來了，「刷金針菇刷到已經背下，4715691100507」、「不只全聯，只要是金針菇都超難刷」、「金針菇還要小心的掰開，有同事弄到失去真空」。

也有網友好奇，鹼性離子水條碼印在瓶蓋上，為何還會很難刷？對此，有其他店員補充，「鹼性水那個條碼太淡了，機器很難感應」。另外，還有其他店員補充道，「舒跑、山藥和履歷小黃瓜這些都會結到很躁」、「那個山藥也很難刷，條碼全部都被抽真空擠在一團」、「覺得舒跑最難，根本不能用桌上的刷，要手持才刷得過」。