逛好市多只拿2包餅乾…他嘆「沒啥好買」 網見一關鍵：去全聯就好

美式賣場好市多商品種類多樣，價格又實惠，總是吸引不少消費者前往採購。有一名女網友日前在好市多發現一款果汁，買回家品嘗後大讚「有還原手搖飲的感覺」，她還分享自己和家人喜歡在果汁裡添加不同飲品的組合，吸引不少討論。

2025-05-09 13:16