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逛好市多只拿2包餅乾…他嘆「沒啥好買」 網見一關鍵：去全聯就好

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期到好市多採買時，發現販售的商品份量都太大，最後只買了2包餅乾就回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「只有我覺得costco沒什麼好買的嗎？」為題，指出近期在好市多採買時，覺得販售的商品都太大包，像是麵包十幾個包在一起、烤雞也很大隻，直言「一般人根本都吃不完吧？」，最後興致缺缺只拿了2包餅乾去結帳。

貼文一出後，多數網友都表示「好市多就是給需求量高的人買的」、「對，只有你覺得，吃不完跟好朋友分啊，去Costco最大的樂趣就是買新品一起分」、「明明很好逛，不小心就會多買」、「冷凍食品很好買」、「像我鮮奶家裡兩人一周至少消耗3~4公升，買鮮奶就比全聯划算」、「雞胸肉、藍莓、牛奶、麵包類當早餐都很好買阿，其他冷凍食品買了也能冰」。

此外，有部分網友猜測原PO應該是單身，回應「單身吧，不然一般家庭去都是爆買」、「單身的逛樓下熱狗區就夠了」、「單身的根本不用逛」、「只有單身才會這樣留言」、「單身好好逛全聯就好」、「你一定單身」。

冷凍食品 單身 好市多 鮮奶

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