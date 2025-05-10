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全聯青菜長小黑點洗不掉！農糧署揭原因「安心吃」 籲：這情況再丟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去全聯買油菜和小白菜，發現葉菜梗上有許多小黑點，好奇是否還能吃？示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期去全聯買油菜和小白菜，發現葉菜梗上有許多小黑點，好奇是否還能吃？示意圖／Ingimage

全聯福利中心因販售不少生鮮食材，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期去全聯買油菜和小白菜，發現葉菜梗上有許多小黑點，好奇是否還能吃？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期去全聯買了油菜和小白菜，回家清洗時，發現葉菜梗上充滿了許多小黑點，即便很努力洗都還是洗不掉，讓她好奇發問「有人知道這個是怎麼回事嗎？這樣還能吃嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「這可以吃，不用丟」、「這是正常現象」、「很多菜都有這樣的痕跡，我覺得是成長的記號」、「葉菜類蠻常看到這種情況，不用擔心」、「代表妳很少煮飯菜」、「可以的，下次可以仔細觀察，小吃店的菜或便當裹的菜很多都這樣的」。

對此，農糧署也曾在臉書解釋，這類黑點常見於大白菜、小白菜、青江菜等十字花科葉菜類，一般稱為「黑點病」或「芝麻病」，是生長或儲藏過程中常見的生理障礙，可能與品種、氮肥未完全代謝、水分管理不佳、成熟後期、儲藏溫度過低等因素有關，不影響營養成分，民眾可以安心食用。

農糧署進一步提醒，若葉菜梗或葉面出現較大塊的黑斑或褐斑，可能是腐爛或感染黑斑病、炭疽病，這類情況建議丟棄，不宜再食用。

農糧署

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