他力推全聯1款烏龍麵超Q彈 老饕讚：冷熱都很好吃

全聯時不時會推出價格實惠的商品來吸引客源，有網友日前發現一款新出的烏龍麵，內附的醬包搭配Q彈的麵條，讓他大讚清爽好吃。不少吃過的人也極力推薦，大讚冷熱都很好吃。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」分享一款新上架的烏龍麵，好奇心之下買了一包回家品嘗。他說烏龍麵本身是熟的，所以只要用滾水燙個90秒就好，裡面還附了鰹魚醬油的醬包，因為自己想吃沾麵，所以麵燙完後就放到冰水裡冰鎮。

原PO說這款烏龍麵的口感不錯，比一般粗烏龍麵還細，吃起來很Q、有嚼勁，用鰹魚醬油來沾麵，感覺很清爽。他還切了小黃瓜並加了一些雞胸肉來當配料，大讚真的很好吃。

貼文也讓不少老饕力推，「這款用熱湯版的也蠻好吃的，再打一顆蛋，贏過很多泡麵」、「上次也是看人說細烏龍麵雖然細但很有嚼勁，就很有興趣」、「他有兩種吃法，冷熱爽吃很適合現在的天氣」、「這個清爽好吃！煮一分鐘就能吃了」、「這個很方便，不用幾分鐘就能準備好一餐」、「這算是全聯裡面，數一數二好吃的烏凍」、「這個好吃，我有買，麵真的蠻Q」。