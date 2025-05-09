快訊

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

櫃姐摩鐵吸毒狠心悶殺一對親生子女 國民法官判無期徒刑

他力推全聯1款烏龍麵超Q彈 老饕讚：冷熱都很好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心時常推出優惠的商品吸引消費者。圖／聯合報系資料照
全聯福利中心時常推出優惠的商品吸引消費者。圖／聯合報系資料照

全聯時不時會推出價格實惠的商品來吸引客源，有網友日前發現一款新出的烏龍麵，內附的醬包搭配Q彈的麵條，讓他大讚清爽好吃。不少吃過的人也極力推薦，大讚冷熱都很好吃。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」分享一款新上架的烏龍麵，好奇心之下買了一包回家品嘗。他說烏龍麵本身是熟的，所以只要用滾水燙個90秒就好，裡面還附了鰹魚醬油的醬包，因為自己想吃沾麵，所以麵燙完後就放到冰水裡冰鎮。

原PO說這款烏龍麵的口感不錯，比一般粗烏龍麵還細，吃起來很Q、有嚼勁，用鰹魚醬油來沾麵，感覺很清爽。他還切了小黃瓜並加了一些雞胸肉來當配料，大讚真的很好吃。

貼文也讓不少老饕力推，「這款用熱湯版的也蠻好吃的，再打一顆蛋，贏過很多泡麵」、「上次也是看人說細烏龍麵雖然細但很有嚼勁，就很有興趣」、「他有兩種吃法，冷熱爽吃很適合現在的天氣」、「這個清爽好吃！煮一分鐘就能吃了」、「這個很方便，不用幾分鐘就能準備好一餐」、「這算是全聯裡面，數一數二好吃的烏凍」、「這個好吃，我有買，麵真的蠻Q」。

全聯 烏龍麵

延伸閱讀

全聯買6瓶仙草茶…店員突喊「這款不賣」 他傻眼：為何不下架

太搶手？全聯「這款醬油」被上防盜鎖 網曝內幕：太暢銷了

全聯這款防蚊液「買一送一」 媽媽們搶爆：真的超好用

丸亀烏龍麵買一送一！滿分考卷別丟 親子同行「湯烏龍麵買1送1」 曬照還有機會爽吃免費烏龍麵

相關新聞

他力推全聯1款烏龍麵超Q彈 老饕讚：冷熱都很好吃

全聯時不時會推出價格實惠的商品來吸引客源，有網友日前發現一款新出的烏龍麵，內附的醬包搭配Q彈的麵條，讓他大讚清爽好吃。不少吃過的人也極力推薦，大讚冷熱都很好吃。

她讚好市多1果汁「有手搖飲感覺」 老饕力推：夏天喝超消暑

美式賣場好市多商品種類多樣，價格又實惠，總是吸引不少消費者前往採購。有一名女網友日前在好市多發現一款果汁，買回家品嘗後大讚「有還原手搖飲的感覺」，她還分享自己和家人喜歡在果汁裡添加不同飲品的組合，吸引不少討論。

繳稅季神救援！全家「友善食光」新制上路 這項優惠悄悄提前

全家便利商店針對「友善食光」優惠政策進行重大調整，即日起微波便當商品不再等到傍晚5點才開始折扣，而是提前至上午10點就祭出7折優惠。消息一出，不少民眾興奮表示：「中午就能買到折扣便當，太佛心了！」

家長注意！好市多推車暗藏鐵刺 他曝「孩子坐專用椅突喊痛」

原PO表示，6日與孩子前往好市多賣場購物，在過程中，坐在專用椅子上孩子突然喊痛，才發現他的手去摸到推車上的鐵刺。原PO也拍下推車有鐵刺情形，希望民眾注意

全聯買6瓶仙草茶…店員突喊「這款不賣」 他傻眼：為何不下架

全聯販售商品種類繁多，深受不少消費者喜愛。不過近日有網友分享自身經驗，表示在全聯購買6瓶仙草蜜茶時，卻被店員當場拒絕結帳，引發網友熱烈討論。

太搶手？全聯「這款醬油」被上防盜鎖 網曝內幕：太暢銷了

全聯的商品加上防盜鎖可能的原因是什麼呢？一名女網友發文，她在逛全聯時，發現一款醬油瓶上被掛上防盜鎖，讓她感到既驚奇又疑惑，質疑「難道有人會偷拿嗎？」，對此，有網友猜測可能是賣太好，或是防範慣竊才上鎖的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。