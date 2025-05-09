她讚好市多1果汁「有手搖飲感覺」 老饕力推：夏天喝超消暑

美式賣場好市多商品種類多樣，價格又實惠，總是吸引不少消費者前往採購。有一名女網友日前在好市多發現一款果汁，買回家品嘗後大讚「有還原手搖飲的感覺」，她還分享自己和家人喜歡在果汁裡添加不同飲品的組合，吸引不少討論。

這名女網友在Dcard發文，她說自己很喜歡在買手搖飲時，點百香蘋果或是鳳梨蘋果這類清爽的果汁，日前和媽媽到好市多發現一款「百香蘋果雙Q飲」，買回家品嘗後讓她極為讚賞，直呼有還原手搖飲的感覺，「百香果味很重，有椰果跟一個QQ的不知道是什麼，咬起來甜甜的，整體搭配完全不酸」。

原PO說這款果汁如果單喝會讓人覺得甜，因此建議最好加個無糖飲料來降低甜度，她也分享家人的喜好，例如弟弟喜歡加氣泡水，爸媽會加水或冰塊，而自己則喜歡加牛奶，變成有點優格的口感，味道也很棒。

貼文引起熱議，不少人都想嘗試看看，「加牛奶好誘人」、「夏天就是要喝這種酸酸甜甜的消暑」、「這個真的超讚的」、「最近減肥戒不掉手搖飲，感覺可以先從這樣的組合試試」、「可以加氣泡水！我的最愛」、「這個真的很好喝，很像coco的百香雙響炮，但有點太甜需要稀釋，所以可以喝滿久的，好讚」、「一開賣就有買了，很甜很合我的口味，但是喝到最後百香果籽超級多的，又和QQ晶球混一起，口腔一整個很忙碌」。

也有網友分享加不同飲料的組合，「感覺可以調酒，不曉得可不可套韓式燒酒耶？」、「我用這款加無糖烏龍茶，非常非常好喝，完全就是手搖，喝起來很清爽也很過癮」。

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