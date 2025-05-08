繳稅季神救援！全家「友善食光」新制上路 這項優惠悄悄提前

全家便利商店針對「友善食光」優惠政策進行重大調整，即日起微波便當商品不再等到傍晚5點才開始折扣，而是提前至上午10點就祭出7折優惠。消息一出，不少民眾興奮表示：「中午就能買到折扣便當，太佛心了！」

網友在社群平台「threads」發文指出，全家友善食光的規則大改版，過去全家的友善食光優惠大多集中在傍晚5點後，現在新規則擴大優惠時段至每天上午10點至下午5點，且不限於飯糰類商品，連微波便當也納入折扣範圍。網友呼籲：「請大家告訴大家，現在午餐也能當友善食光超人了！」

網友表示，店員透露已經開始一個多禮拜了，但因為消費者還不太知道，所以丟了不少便當，因此希望機會難得幫忙宣傳，多少可以避免掉浪費食物的情況。

另外也有民眾在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」實際分享購買經驗，發現上午10點左右就能看到貼有折扣貼紙的便當商品，有些效期到下午5點，有些則延長至深夜12點。雖然並非每項商品都參與折扣，但選擇明顯比過去只有限定飯糰時更加多元。

也有網友指出「中午時段折扣品項較少」、「還是得碰碰運氣」、「要比照7-11了嗎」、「剩下三天發薪水，這消息來的真是時候」、「原來中午也有」、「可是瑞凡，我很少看到這個時間便當有貼紙」、「友善超人」。