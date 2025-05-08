家長注意！好市多推車暗藏鐵刺 他曝「孩子坐專用椅突喊痛」

一般民眾前往好市多因為會大量購買商品，多選擇使用好市多提供的手推車放置商品。一名洪姓網友昨(7)日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，指出他與孩子前往好市多購物時，孩子不慎摸到推車上的鐵刺喊痛。他表示當下也已向服務人員反映此事，好市多也已針對推車有鐵刺情形進行處理。

原PO表示，與孩子前往好市多賣場購物，在過程中，坐在專用椅子上的孩子突然喊痛，才發現他的手摸到推車上的鐵刺。原PO也拍下推車的鐵刺照片，希望民眾注意。他慶幸孩子並未流血，當下也有跟現場服務人員反映此事，好市多也已處理。

針對推車有鐵刺情形，原PO認為好市多不可能馬上每台推車都檢查，盼能經由PO文讓其他家長也注意有此情況。有網友認為，這個位置大人也可能會用手抓到，因此不要說小孩，大人都可能會被刺到流血。

有人緩頰，工業製品難免有瑕疵；但有網友認為，一般商場內提供的推車不應該有這種瑕疵，反映是一定要的，若此事發生在美國，消費者為此而受傷，好市多恐需進行賠償事宜。

其他網友還反映，好市多的手推車也經常會有靜電的情形，只要手放在推車把手上，就會一直被電。但也有網友認為，會不會被電，可能與是否身穿容易產生靜電的衣物有關，與推車本身較無直接關係。