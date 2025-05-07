全聯買6瓶仙草茶…店員突喊「這款不賣」 他傻眼：為何不下架

全聯販售商品種類繁多，深受不少消費者喜愛。不過近日有網友分享自身經驗，表示在全聯購買6瓶仙草蜜茶時，卻被店員當場拒絕結帳，引發網友熱烈討論。

原PO於本月5日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》貼出6瓶仙草蜜茶放在推車中的照片，無奈表示：「等拿去結帳，才被告知條碼不能刷，廠商不賣了，為什麼不直接下架就好？」

對此，網友紛紛表示，「不賣就是漲價的新包裝要出來了」、「因為人員要支援收銀，無法支援下架」、「我也遇過好幾次這種情況，拿餅乾、咖啡去結帳，結果不能刷」、「這麼突然，我昨天還有買到買一送一耶」。

也有網友替全聯員工發聲，「就是刷不過，才知道廠商不賣了啊」、「有時候下架的又不是只有一款，會有十多種欸，尤其遇到剛換檔後，員工真的忙到都笑不出來」、「在全聯一堆幹事要做，你當我們是機器人喔，能馬上知道什麼東西要收，什麼東西不能賣喔」。