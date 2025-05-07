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太搶手？全聯「這款醬油」被上防盜鎖 網曝內幕：太暢銷了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在逛全聯時，發現一款醬油瓶上被掛上防盜鎖。示意圖／ingimage
一名女網友在逛全聯時，發現一款醬油瓶上被掛上防盜鎖。示意圖／ingimage

全聯的商品加上防盜鎖可能的原因是什麼呢？一名女網友發文，她在逛全聯時，發現一款醬油瓶上被掛上防盜鎖，讓她感到既驚奇又疑惑，質疑「難道有人會偷拿嗎？」，對此，有網友猜測可能是賣太好，或是防範慣竊才上鎖的。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示她在逛全聯時，看到一款「醬油」被裝上防盜鎖，原本以為只有販賣衣服或是包包才會裝防盜鎖，沒想到醬油也有被裝上的一天，感覺「很神奇」，忍不住多看幾眼，也好奇真的有人會偷拿醬油嗎？

此文一出，不少網友給出自己的推測，有猜測防慣竊，也有猜測單價高才上鎖的，「應該是常被偷的品項吧，我看過牛肉罐頭被鎖」、「應該是防範該區域的慣竊吧，很難想像在滿街監視器的年代，還有買不起醬油的」、「單價高」、「高級品，當然不一樣的待遇」。

更有網友推測可能是太暢銷，才上鎖的，也推測此款醬油味道應該不錯，「這款不錯，我們這邊賣得滿好的，難怪會上鎖」、「可能太搶手了」、「另類思考，會上防盜，推論味道也不錯，不然小偷也不想偷難吃的食物吧」。

也有網友分享另類被上鎖的商品，「冷藏區的茶也有防盜」、「蜜汁腰果還有防盜磁條」、「之前看過奶粉上防盜鎖的，那麼大罐也能偷，有點厲害」、「我們家這邊已經越來越多產品，例如雞蛋都開始裝防盜磁扣了」。

全聯 小偷 消費

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