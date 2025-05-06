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全聯這款防蚊液「買一送一」 媽媽們搶爆：真的超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

梅雨季報到，蚊蟲也跟著活躍起來，有網友分享，近期在全聯發現一款標榜「派卡瑞丁」成分的防蚊液正值買一送一，主打清爽不黏膩、針對小黑蚊特別有效，且孕婦與2歲以上孩童皆可安心使用。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

該名網友於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，「等了好久終於等到你了！買一送一！興農派卡瑞丁防蚊液超有效，肯定囤起來！」她也指出，這款防蚊液在媽媽圈口碑極佳，自己身處嘉義，常受小黑蚊困擾，「最主要我是用來防小黑蚊叮咬，因為嘉義的小黑蚊真的很兇！噴了就不會被叮！」

對此，留言區紛紛表示，「興農的產品，品質都不錯，還買一送一，推」、「夏天要來了，防蚊液趕快買起來，推薦興農的牌子，長效防液」、「這款防蚊效果明顯好用」、「真的超好用，防小黑蚊很有效，終於等到買一送一啦」、「興農派卡瑞丁長效8小時，小黑蚊真的有效，夏天蚊子多要囤貨了」。

不過，也有網友指出，「只有我用了興農的還是被小黑蚊叮嗎？我用小蚊清的比較不會被叮」、「小黑蚊用歐護橘色那罐，我家小黑蚊超多，我實測真的沒被叮，skin2p都被叮」、「覺得什麼防蚊液都無效，只有穿長褲有效」。

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