好市多1冰品重新上架 一票粉絲瘋搶貨：螞蟻人最愛

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款熟悉的冰淇淋重新上架，大讚「夏天就是要抱著一盒冰淇淋邊挖邊追劇」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多賣場重新上架一款「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」，直言「熟悉的橘色盒子回來啦，這次價格有撐住」，這款冰淇淋使用蘇格蘭新鮮乳源製成，內含蜂巢狀糖塊，一盒售價239元。

貼文一出後，不少吃過的網友都表示「冷凍櫃常備品⋯好好吃！」、「終於回來了」、「好吃，螞蟻人必吃」、「橘色真的超甜，但真的超爽超好吃，藍色是低調的好吃」、「正打算買藍色盒子的，結果出橘色盒子的，感覺不錯」、「甜蜜蜜！」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為甜度太高，更推薦同品牌的經典牛奶冰淇淋（藍色盒子），指出「逆風，真的要很喜歡吃甜的才會喜歡吃，不然看看就好」、「藍色盒子甜度比較適中，但加冰奶茶或冰咖啡，這款比較好吃」、「好喜歡吃藍色盒子的，超讚！」、「我比較喜歡藍色盒子」。