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好市多成觀光景點？他曝多輛遊覽車「營業前駛入」 里長小孩揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現好市多汐止店出現多輛遊覽車。 聯合報系資料照
有網友發現好市多汐止店出現多輛遊覽車。 聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在汐止好市多外，發現停了非常多台遊覽車，讓他相當好奇原因？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「汐止聯盟」貼出一張照片，可以看到有好幾台遊覽車，正準備要開進去汐止好市多，讓他相當好奇「第一次看到這麼多遊覽車去好市多購物」。

貼文一出後，有內行網友解答，指出「他們是宜蘭來的！包遊覽車來的，好市多為了他們提早開門，但只有他們遊覽車上的人可以進去」、「他有做遊覽車專案，有申請就能整台遊覽車進去」、「好市多最近跟里有配合活動，我們里長帶老人們去參觀好市多，還有準備食物給老人家飲食」。

此外，還有宜蘭當地人分享「我們住宜蘭，我爸是里長，昨天真的坐遊覽車去汐止好市多，還辦了1張卡回來，可是，他平常根本不會開車出宜蘭，也不會去好市多啊」。

好市多 宜蘭 汐止 遊覽車

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