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超商貨架整排都是它！ 網定睛一看笑翻：夏天到了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友逛超商驚見滿滿涼麵在貨架，發文驚呼夏天到了。 示意圖／ingimage
一名網友逛超商驚見滿滿涼麵在貨架，發文驚呼夏天到了。 示意圖／ingimage

天氣逐漸轉熱，近日更是突破30幾度高溫！有網友就在臉書社團「路上觀察學院」發布一張圖片，原因是原PO至某超商消費時被餐食區的奇景震驚到，原來看到一整櫃的涼麵陳列在貨架上，讓他忍不住直呼「夏天到了」。

便利商店會隨著季節變化與檔期做出不同商品與活動吸引顧客上門，原PO圖片清晰可見大大的涼麵廣告在層架最上方，下面更是放上滿滿的各種涼麵，強烈的視覺效果引發網友熱議，還有網友笑道「那個多按一個0的工讀生表示…（形容工讀生叫貨時多按一個0，十倍到貨所造成）」。

貼文下方網友紛紛回覆「夏天到了喔耶」、「全家的比較好吃一點」、「光看到這一櫃我心更涼了」、「在月底的時候65元解決午餐的聖品」、「好壯觀」、「沒有友善時光打65折我可是不會買的」、「國小的那種透明盒涼麵醬汁是最好吃的」。

也有人分享最新情報，「順帶一提它還有買涼麵思樂冰無限暢飲的活動欸」、「在家裡我習慣把涼麵先用熱水過一下再加醬包，要吃冷的可以再泡冰水，我覺得這樣麵超Q超好吃」，還有人許願「想要烏龍涼麵回歸」、「有點希望超商可以賣嘉義風味的白醋涼麵耶，都是麻醬油包的有些膩了」、「現在的辣油很不好吃，我要原本的香辣麻醬，不要川味的」。

另外有許多網友推測只是門市人員不小心叫錯量，「這也訂太多，報廢量令人擔憂」、「肯定是店員多按了兩個零」、「確定不是叫錯數量？」、「很明顯…店長叫貨叫錯」、「按錯量吧」、「這是不小心手滑訂太多嗎」、「這應該是在訂貨的時候，不小心按錯數量了」、「叫錯量或者當日店家、周圍有活動？」。

便利商店 涼麵 統一超商

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