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買黏鼠板只黏到「腳印」 內行人曝：買花生口味搭配1物效果好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨黏鼠板都黏不到老鼠。AI示意圖。圖／ingimage
一名網友抱怨黏鼠板都黏不到老鼠。AI示意圖。圖／ingimage

家裡有老鼠好困擾！日前有位網友發文表示，他為了除掉鼠害，買了黏鼠板，結果發現「只黏到老鼠腳印」，讓他無奈表示「浪費錢」。對此，有許多專家提供建議，包含底下鋪大片塑膠袋，加上黏鼠板要買花生口味。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，他買了一個捕鼠板，上面也撒上花生當誘餌，準備引誘老鼠，不過隔天驗收成效，發現上面只有老鼠腳印跟碎掉的花生，讓他無奈表示「浪費錢黏個屁」。

不過文章曝光後，有捕鼠專家表示「黏鼠板底下要鋪大片塑膠袋，老鼠腳下的黏膠會黏到塑膠袋，然後捲成一團」、「要買花生口味的黏鼠板」、「你是第一次用？一般會建議在四周鋪上報紙，因為老鼠的腳如果是濕的，就會像圖片中這樣跑掉」、「剛剛看到其他人說，確實買大片的能更有機會逮到」、「因為老鼠腳底是光滑的，通常要黏到得要在上面掙扎滾到毛才黏得住，我之前用四片黏鼠板，結果幾隻在上面開同樂會走來走去」、「老鼠喜歡花生大於滷肉，雖然牠什麼都吃，但牠們真的喜歡吃花生，可以投藥，效果很好」。

還有網友幽默表示「你剛好遇到有在練腿的老鼠」、「看來練過輕功」、「老鼠很聰明的」、「我家老鼠很聰明，常常我都只能黏到小強跟壁虎」、「老鼠經年累月會進化，要抓不簡單」、「你家的老鼠是湯姆克魯鼠，擁有多重證照」。

捕鼠 老鼠

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