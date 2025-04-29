全聯「銅板價美食」限時促銷 婆媽推爆瘋搶貨：當早餐剛好

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現一款茶碗蒸，不僅口感滑嫩，還有蟳味棒、干貝等豐富配料，讓她大讚「想再囤幾個放冰箱」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」表示，近期逛全聯發現一款「蟳味小干貝茶碗蒸」，因為很喜歡吃蒸蛋，就買回家嚐鮮，品嚐後發現蒸蛋口感滑嫩，裡面還有很大塊的蟳味棒和干貝，一個售價39元，一次買兩個還可以再折10元，讓她想要多囤幾個在冰箱。

貼文一出後，不少網友都表示「我兒子超愛吃」、「這款真的好吃，倒出來用微波的更快速，弄一個給小孩當早餐吃剛剛好」、「前幾天才買，家人都給好評」、「這個真的蠻方便的」、「內容物跟商品圖符合就給讚」、「謝謝分享，晚點去買一份吃吃看」、「這款調味剛好，不會太鹹」。

不過，也有網友持相反意見，指出「看到添加物，我就放棄了」、「自從看到成份有防腐劑後就更不想買了」、「雖然口感很好，但這個只能偶爾吃，太多額外的添加物，其實很不健康」、「買這個還不如在家自己用」。