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全聯店員曝買咖啡「省錢妙招」 婆媽狂讚：有溫度、懂行銷

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影

全聯福利中心因經濟優惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯結帳時，被店員推銷買「小農拿鐵」，一次買兩杯還有優惠價，她發現自己的杯子容量裝得下2杯，還能用自帶杯優惠再折扣10元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯準備結帳時，店員主動推薦小農拿鐵，稱奶味濃郁、口感滑順，一次買2杯還有優惠價。

這名網友進一步說明，店員還提醒自備杯子可以省5元，若2杯裝在同一個杯子，可以折10元，讓她聽完超心動，拿了自己的杯子來裝，還特別讚許店員很貼心，幫忙另外打包冰塊，讓她回去可以自行添加。

貼文一出後，多數網友都表示「很棒的店員，懂行銷，一次貼心賣出更高單價的二杯咖啡」、「店員很好欸，我上次去711，兩杯裝一起，店員跟我說只能折5元」、「「店員人真的很好，是雙贏」、「妳遇到的店員根本是寶藏店員」、「店員這招好棒，記起來下次去買看看」、「有溫度，懂人性的店員」、「成功推銷一次2杯」。

全聯 咖啡

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