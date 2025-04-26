她逛好市多常做1件事！一票會員爆共鳴：眼神都在瞄
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，有時候逛好市多都不知道要買什麼，就習慣看別人的購物車，跟著買一樣的商品。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，有時候去好市多，逛了很久也不知道該買什麼，就會去看別人的購物車裡放了什麼，然後也購買一樣的商品，好奇問「好像別人的購物車裡的東西比較好，這是什麼症頭？」。
貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「對！推著自己的車，眼神落在別人的車，都覺得別人的才是排行第一名」、「每次搭手扶梯時，都很認真看看別人買什麼，這樣正常嗎？哈哈」、「我是會看不同人的購物車，如果大家幾乎都有拿，但自己沒買過、沒試過，就會想買來試試」、「我也會好奇大家都買什麼，所以加減喵一下別人的推車」。
此外，也有不少網友建議理性購物，指出「逛半天不知道要買什麼，表示真的不缺，不要隨便亂花錢 ，建議看一下當期特價，要是有之後需要的可以先補貨」、「要買東西再去，拿完目標物就可以結帳離開」、「建議排隊等試吃，再考慮要不要買試吃的該項商品就好…看別人的購物車真的不一定適合自己」。
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