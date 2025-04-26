CP值爆表！好市多「1日式冰棒」一支不到20元 會員掃貨嗨喊：便宜好吃

美式賣場好市多（Costco）以品項多元、份量實在深受消費者喜愛，不少民眾也會分享購物心得與推薦商品。近日有網友在推薦一款來自日本的抹茶雪糕，一支不到20元的便宜價格、加上口感濃郁好吃，引發熱烈迴響。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己平時就很喜歡在好市多購買冰棒，因為份量「不大不小吃起來剛剛好」，而每次看到抹茶口味就忍不住想買。這次入手的是一款由日本品牌「健司」推出的抹茶雪糕，吃完正餐來一根甜點，簡直是一大享受。她大讚這款雪糕剛入口奶香濃郁，隨後抹茶味漸漸浮現，甜度適中、不膩口，甚至直呼「會越吃越想吃！」

除了口味好之外，價格也是重點。這名網友透露，這款健司抹茶雪糕一支不到20元，不僅比超商冰棒便宜，CP值更是破表。貼文一出，馬上引來許多網友大讚，「這個好吃，而且一支剛剛好」、「喜歡抹茶的我超喜歡，小支包裝，剛剛好」、「這個好吃，不是假抹茶味」、「我自己吃了好幾支，沒覺得有木棍味，很好吃的說」。

但也有人表示不太能接受，「沒什麼抹茶味，奶味居多，抹茶控不喜歡」、「完全不推」、「太小支了」、「沒想像中好吃，沒人要吃，放很久」、「個人覺得還好欸，蠻淡的」、「超甜沒有抹茶味」。