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冷藏冷凍品都行！全家超商推1服務 眾人大讚：太佛、太貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
全家瞄準團購面交需求商機，將全台4,200間門市打造為便利寄物平台，包裹原店寄取「寄物+」服務正式上線。全家／提供
全家瞄準團購面交需求商機，將全台4,200間門市打造為便利寄物平台，包裹原店寄取「寄物+」服務正式上線。全家／提供

台灣的超商數量眾多，服務功能也非常齊全，日前有一名女網友發現全家超商竟然還能寄放物品，一天只要20元，最多寄放3天，讓不少人看了相當驚訝，紛紛大讚很貼心，但也有網友心疼店員的工作量越來越重。

這名女網友在IG分享影片，她日前到台北玩，發現除了車站的置物櫃可以放置行李物品外，也能夠到全家超商寄放，只要在全家店裡的FamiPort機台操作，點選「寄物+」，再輸入個人基本資料以及寄放天數，機台就會跑出小白單，然後再將小白單貼在要寄放的行李貨物品上，再交給店員就可以了。

從全家官網可看到，這項服務不只可以寄放常溫物品，冷藏、冷凍物品也行，只不過收費不一樣。「常溫」寄物1天20元/件、3天30元/件；「冷藏」、「冷凍」則是1天30元/件、3天40元/件。原PO也透露寄放物品有尺寸限制，長寬高加起來不能超過120公分，單邊長度不能超過40公分。

影片讓不少人看了大讚，「這服務也太佛了」、「全家太貼心了吧」、「學到了！以後不用再背著大包小包了」、「很方便，畢竟全家到處都有，ㄧ次才20，好佛」、「太晚看到了，昨天寄車站寄物50元」、「愛死了天啊！出去玩再也不用大包小包，全家拜託你了」。

但多數網友反而心疼店員的工作量，「以店員忙碌程度及人力吃緊狀態，寄放真的安全嗎？」、「全家真的是一直在測試員工的服務極限值欸」、「全家店員要多累」、「店員值得一個月10萬月薪」、「放過超商店員吧」、「可憐的全家店員又多了一件苦差事」、「便利商店真的是最辛苦的工作了，不能用密碼讓客人自己放嗎？」、「不要再為難店員了，店裡已經很多事要做」。

全家便利商店

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