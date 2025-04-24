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好市多購買蘋果產品有何不同？網讚「1大優勢」：毫不囉嗦

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果公司的示意圖。(美聯社)
蘋果公司的示意圖。(美聯社)

近日，一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發表了一則貼文，詢問在好市多購買iPad蘋果手機與在其他通路購買有何差別。該貼文迅速引發網友熱烈討論，多位消費者紛紛分享他們的看法與經驗。

根據多數網友的回應，好市多在產品剛上市時的價格相對較為優惠，但隨著時間的推移，市場價格可能會低於好市多。一位網友指出：「剛出的時候好市多比較便宜，以現在市場價格外面會比較便宜。」此外，有人建議等待新款型號，表示「我現在拿16 pro max512，使用上沒有很順，建議別買，等17。」

在退換貨政策方面，好市多的服務獲得了不少讚賞。某位網友分享：「買到機王可以退貨，不選擇維修。他會問你要回廠維修還是退貨，現場會檢驗，真有問題才退。」此外，好市多提供的90天無條件退貨政策也被認為是其一大優勢。一位消費者提到：「90天內無條件退貨，之前買了iPad 用了兩個月，按鍵突然彈不起來，立馬退貨，毫不囉嗦。」

然而，也有網友指出，在考慮折扣和優惠後，其他電商平台可能會提供更低的價格。一位網友表示：「算上折扣跟優惠，很大電商都比好市多便宜，唯一最強大的是90天保證退貨。」

Costco iPad 好市多 蘋果

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