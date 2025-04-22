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錯過只能等明年！好市多超夯飲品上架 一票會員瘋搶貨

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，美聯社
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，美聯社

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一年只賣一次的「芒果梅酒」，直呼加冰塊或氣泡水就很好喝，也適合拿來做調酒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多上架一年只賣一次的「芒果梅酒」，產地在日本和歌山縣，口感帶有芒果果泥，芒果汁含量30％，每瓶1.8公升，售價639元，比去年的價格調漲了40元。

貼文一出後，不少喝過的網友都大推，紛紛表示「終於又有了，這個加氣泡水超好喝」、「好喝，適合用來做調酒」、「加冰塊超讚」、「很像用喝的芒果乾，一個很神奇的飲料」、「一定要加氣泡水！超好喝」。

此外，也有不少好市多會員分享各大賣場庫存，回應「台南店都沒看到」、「昨天去高雄大順店都沒了」、「在內湖撿到最後1瓶」、「已經手刀去買了，台中北屯店剩下1層再多一點」、「前幾天去台中店還有很多」、「汐止好市多還有」、「新莊店搭手扶梯下B1就可以看到」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰塊 好市多 芒果 調酒

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