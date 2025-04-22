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全聯麵包區驚見模型？她出手後秒笑歪 一票網友嗆：沒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影

全聯福利中心除了販售生鮮食材外，也設有麵包區。一名網友分享，近期在全聯發現麵包區竟然有罕見的麵包造型，讓她驚呼很先進，忍不住伸手一摸，卻發現原來是真的麵包。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期到全聯採買時，在麵包區架上發現一個麵包模型，她一開始還覺得全聯很先進，忍不住伸手摸了一下，竟發現是真的麵包，讓她直呼「就這樣被擺在架子上」。

貼文一出後，多數網友都笑稱「還以為是已開賣的擬真悠遊卡」、「確定不是悠遊卡嗎？」、「是不是悠遊卡造型的麵包」、「還是觸感也仿真？」、「吃吃看就知道真假了」、「先偷咬一口確認是真是假」、「真麵包當模型，看看能放幾天不發霉」。

不過，也有不少網友點出兇手是奧客，指出全聯麵包區有玻璃櫃區域，櫥窗裡面放著裸裝麵包，需要自己拿袋子裝，「可能被別的客人亂放了…」、「沒水準客人，這個是淺草大菠蘿」、「這應該是阪急麵包櫃的菠蘿麵包」、「麵包櫃被拿出來丟的」。

麵包

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