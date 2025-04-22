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又甜又大顆！好市多「1水果」經典回歸 會員狂搬：錯過等一年
每年產季必掀搶購潮的「神級水果」再度現身好市多！近期有民眾在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，紐西蘭ZESPRI陽光金圓頭黃金奇異果已正式上架，各大賣場都可以看到不少會員搶購搬走一箱，許多饕客直呼「超甜又多汁」、「一顆就讓人上癮」。
根據官網公告，「ZESPRI紐西蘭陽光金圓頭」黃金奇異果一箱為18入，售價799元，平均每顆約44元。黃金奇異果具高度營養價值，富含維生素C與天然酵素，酸甜適中，軟嫩的果皮雖滑順，但仍建議削皮食用。
貼文一出，有網友表示，「現場看真的蠻大顆的」、「可以買，超甜」、「昨天高雄大順店搬了一箱18顆的」、「今天在內湖店已購入超大顆的，還是紐西蘭的最好吃」。
有會員透露，去年一盒售價769元，今年一盒799元，價格變貴了，「年年漲」、「我前天在市場買25入650元，好市多的應該蠻大的」。
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