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好市多這款甜品成分「糖寫2次」引議 網笑翻：加1次不夠甜

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

好市多商品琳瑯滿目，深受一票粉絲喜愛。近日一款「法式肉桂奶油酥」因成分標示中出現兩次「糖」字，引起網友熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文詢問：「不懂發問，為什麼成分表要寫兩次糖？雖然它真的甜到爆。」從貼出的照片可見，該商品為9入裝肉桂奶油酥，包裝上明確標示成分包含「小麥粉、奶油、植物油、糖、糖、肉桂粉」等，「糖」字直接重複出現兩次。

對此，有網友打趣回應：「第一次不夠甜，加第二次」、「糖出現兩次就是指這產品『半糖』，相對出現一次就是『微糖』，出現三次就是『全糖』，這樣了解了嗎？好了，不說了，護理師說我吃藥時間到了」。

也有網友認真分析：「第一個糖是千層酥皮的材料，第二個是上面肉桂霜的」、「第一個是揉在麵團裡的，第二個是拌在肉桂餡裡的」、「酥皮展開式＋內餡展開式」、「第一個糖是『冷凍千層酥皮』的成分展開，從小麥粉變成酵素；第二個糖應該是其餘剩下的原料，在標示的時候沒有特別做分類。比較好的做法是要把冷凍千層酥皮的成分用括號括起來」。

針對口感，也有不少人留言表示：「甜，但好吃」、「偷推一下，這個超甜、超油、超好吃喔！務必加熱，讓底部的糖漿溶開，小烤箱注意別烤焦，氣炸鍋跟氣炸烤箱熱3分鐘剛好」、「有點懷念迷你肉桂捲，這個超級爆甜量，如果又大的話就會很膩」。

Costco 好市多 氣炸鍋

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