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不是UNIQLO、GU！網驚嘆「1日系神衣」崛起：便宜質感又好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為無印良品的衣服價格親民質感又好。圖為南港lalaport門市。圖／MUJI無印良品提供
網友認為無印良品的衣服價格親民質感又好。圖為南港lalaport門市。圖／MUJI無印良品提供

說到日系平價服飾，許多人第一時間會想到UNIQLO或GU。不過，最近有一位網友分享，他覺得無印良品的價格也越來越親民，「好像有比較划算的感覺」，而這個觀察也引起不少共鳴。

這位網友在社群平台「Threads」發文表示，他原本因為價格與穿著感受的差距，習慣優先考慮 UNIQLO，但最近發現無印良品有些商品其實滿划算的。他舉例，自己看中了一件黑色上衣，可以當襯衫穿，也能當小外套，算下來價格只要一千多元，質感也相當不錯。

許多網友看了貼文也表示認同，「最近有一點反過來了，看完無印良品再看UNIQLO，會覺得怎麼價錢都差不多」、「很有質感欸，收藏一個」、「這很可以！」、「價錢可以的話可以購買」。

無印良品是來自日本的品牌，名稱意為「沒有品牌的優良商品」。產品類別涵蓋服飾、文具、食品、廚具等日常用品，自 2004 年進入台灣市場以來，已拓展近70家分店。其簡約且富有文青氣息的風格，也吸引了大批忠實顧客。

無印良品

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