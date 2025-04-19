好市多1冷凍食品回歸！她揭「去年缺貨買不到」 網推：真的好吃

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款冷凍粽子，去年在網路上看到有人分享，沒想到現場卻銷售一空，現在重新上架讓她驚喜買回家嚐鮮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款「冷凍干貝粽」重新上架，稱去年在網路上看到好多人分享，無奈到了現場卻銷售一空，如今終於買到，讓她大讚「冷凍粽子超適合忙碌的上班族，沒胃口煮菜，下班蒸一顆吃，就很滿足」。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「去年有買這個！真的好吃」、「去年第一次買，覺得不錯，就是飯少了點，今年還要再買」、「賣場有了？明天來去買」、「周末有買到！推」、「粽子與蒸蛋，絕配！」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「粽子這幾年越來越貴，今年打算自己包」、「端午節粽子很容易增生，源源不絕」、「現在買就可以放到明年了，吃到怕了」、「還好冷凍庫還有去年阿嬤包的」。