好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

美式賣場好市多（COSTCO）販售的「青醬蒜香乳酪抹醬」，濃郁香氣讓人一試成主顧，但對不少婆媽或小家庭來說，大罐包裝往往成為「吃不完的遺憾」。不過近日有網友神改造這款抹醬，靠幾樣日常調味料，就變出一盤「好吃到離譜」的青醬義大利麵。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，他在好市多試吃「青醬蒜香乳酪抹醬」時，腦中瞬間閃過一個邪惡念頭，挖一大球抹醬，加點煮麵水、鹽巴調味，再加上綜合香料跟肉豆蔻，加熱化開後把麵倒下去拌勻，香氣瞬間爆棚，最後撒點黑胡椒裝盤，一盤色香味俱全的料理就這樣誕生，原po興奮表示，「真的好吃到離譜，超快速就能搞一盤青醬蒜味奶油麵出來」。

貼文曝光引發熱烈回應，網友們紛紛表示，「這款好吃，孩子單吃說會辣，但抹在蕃茄或水煮蛋上一起吃就不會了」、「你要出新菜單了嗎」、「只適合吃一點點還不錯，多一點容易膩口」，還有人開玩笑說，「應該要加上臭豆腐之類的才是邪念！」。

也有人分享，「這款醬真的很香，但抹麵包要吃很久還佔位置，上次抹完剩下半罐被我拿來炒花椰菜跟蘑菇，還不錯吃」、「不一定要用義大利麵，超商白麵條或雞蛋麵煮起來也很好吃」、「好市多莎莎醬吃不完，煮肉醬或義大利麵也很好吃！」。