全家這款聯名新雪糕開賣秒爆紅 一票網友瘋搶：想再囤10支

全家超商因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友在Threads上分享，全家近期上架一款馬來貘聯名的雪糕新品，單支價格為49元，吃完第一口就想折返再買10支，並透露現在購買就有兩件8折、三件75折的優惠活動。

貼文一出後，不少網友都被燒到，紛紛表示「我不信，馬上衝出去全家買回來」、「咬了幾口後，我要出門再去全家一趟」、「看到文章馬上走去旁邊全家秒買，好吃」、「我也有吃！馬來貘有夠可愛而且冰棒棍也很可愛」、「巧克力吃起來有可可碎片的感覺，牛奶部分有濃郁的味道，還不錯」、「一直以為是芝麻口味，沒想到是巧克力」、「感覺有這種巧酥口味的雪糕都很好吃」、「感謝推薦，已購買」。

不過，有部分網友不買單，「吃完覺得還好，北海道十勝的雪糕比較好吃」、「牛奶不好吃，平常喜歡吃鮮乳雪糕可以避開了」、「是真的好吃，還是在騙我去買？」、「我覺得巧克力口味的部分存在就好，牛奶先不用」、「普通，不到好吃」。

此外，有網友看到原po照片中的飲料，竟意外成為眾所矚目的焦點，「想問旁邊的麥芽酷繽沙好喝嗎？好有興趣」、「想問那個酷繽沙好喝嗎？」、「比較想喝那個酷繽沙，是新的嗎？」、「酷繽沙我很有興趣，竟然有麥芽牛奶口味」、「麥芽牛奶酷繽沙，可以買，好好喝」。