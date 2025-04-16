健康餐盛行…超商怎不賣「水煮蛋」？ 網細數原因 揭一缺點恐減少客人

台灣的便利商店提供各式各樣的商品與服務，能滿足大多數人的需求。近日有人發文建議各大超商增加「水煮蛋」這一品項，沒想到引發網友熱議。

原PO在Dcard發文，認為現在吃水煮餐的風氣盛行，各大超商卻只有茶葉蛋，如果有水煮蛋，她表示自己「真的每天都會去買三顆回來吃」。

有人認為從超商經營的角度來看，公司是不可能推出水煮蛋的，「現煮水煮蛋這種東西對他們超商來說會賠錢吧」、「茶葉蛋有滷包，有附加價值自然有利潤。水煮蛋要怎麼定價？跟茶葉蛋一樣賣10元？想也知道不可能」。

除了難定價、利潤低之外，現煮水煮蛋也不適合超商的販售方式，「水煮蛋一直滾口感會變很硬，腥味也會更明顯。茶葉蛋是因為一直滷吃起來不會違和」、「超商有水煮蛋一定是一直加熱，蛋黃變色，營養也都流失掉了」、「蛋如果不夠好吃，水煮就會有個腥味，超商怎麼可能賣」。

此外，還有網友表示自己很討厭水煮蛋的味道，認為這樣會減少客人，「水煮蛋的屁味會驅逐很多客人吧」、「真的有股臭味」、「我都覺得茶葉蛋味很重了，不敢想像一鍋水煮蛋的味道」。

也有人分享，其實市面上已經有不少即食水煮蛋產品了，「711不是有嗎？跟溫泉蛋放在同一區的海鹽水煮蛋」、「好市多聽到你們的心聲了！平均12元，跟茶葉蛋差不多」。