他驚好市多滷肉飯改版「進化了」 會員見實體照笑：可續杯嗎？

美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及關東煮兩項熟食產品，吸引會員爭先嘗鮮分享心得。其中滷肉飯主打嚴選台灣豬肉製的滷肉醬，再搭配台灣黑豬肉貢丸、獨家配方珍珠香腸及爽脆的小黃瓜片，讓消費者給出了8.5分的高分評價。近日有會員發現售價99元的滷肉飯悄悄「進化」了，畫面曝光讓網友直呼「不盤了」。

一位好市多會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO照寫道，售價99元的新熟食「滷肉飯進化了」，從圖片看到原PO手持好多內用杯，裡面裝有1顆貢丸、3顆小香腸，以及7、8片醃製小黃瓜片，以及白米飯，分量幾乎快塞滿整個杯子，原來是滷肉飯的包裝，從餐盒改成杯子，直接裝好裝滿。

貼文曝光，網友紛紛留言表示，「那個飯量看起來吃不飽」、「超貴還吃不飽」、「這看起來也太淒涼了、「這價位隨便一家便當都好過這個吧」、「賣給盤子應該要用盤子裝呀」、「放在杯子裡就不盤了」、「99這樣，我無法。還是吃熱狗就好了」。

滷肉飯餐拿改杯裝，有人認為可能是基於環保考量，而給予肯定，但仍有網友好奇問，「所以…拿環保杯（盒）去裝有便宜5元嗎？」、「請問杯子可以去裝飲料嗎？像熱狗堡套餐那樣」、「用杯子是可以續杯嗎？」