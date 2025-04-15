好市多一款大廠運動鞋不到800元 他曝「已包色購買」：適合休閒穿搭
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款知名大廠的兒童運動鞋，大讚鞋底好穿、價格也優惠。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款知名大廠的兒童運動鞋，一雙售價739元，比不知名的品牌還優惠，大讚可以機洗的設計也很實用。
貼文一出後，不少網友都表示「已包色購入」、「帶家裡小孩出去玩，他走2萬步沒喊累」、「買了給家裡小孩穿，覺得他滿舒適的，但真的要在外面放電，可能要另外挑」、「上禮拜才在麗寶買，雖然有跟別人湊到折扣，一樣7百多，但好市多直接7百多」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「走路還行，跑步鞋子會掉也不舒服」、「這鞋底不適合運動，只適合休閒穿搭」、「這款鞋底很容易就磨平了」、「這鞋底真的不行，易滑不耐磨」。
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