好市多一款大廠運動鞋不到800元 他曝「已包色購買」：適合休閒穿搭

美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及關東煮兩項熟食產品，吸引會員爭先嘗鮮分享心得。其中滷肉飯主打嚴選台灣豬肉製的滷肉醬，再搭配台灣黑豬肉貢丸、獨家配方珍珠香腸及爽脆的小黃瓜片，讓消費者給出了8.5分的高分評價。近日有會員發現售價99元的滷肉飯悄悄「進化」了，畫面曝光讓網友直呼「不盤了」。

2025-04-15 15:17