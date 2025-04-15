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IKEA藏超實用好康 員工曝光網友全炸鍋：現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在IKEA上班後，才發現原來公司有提供「免費電鑽租借」服務，最多還可以使用5天。示意圖，路透
一名網友分享，自己在IKEA上班後，才發現原來公司有提供「免費電鑽租借」服務，最多還可以使用5天。示意圖，路透

你有在IKEA買過家具嗎？一名網友分享，自己在IKEA上班後，才發現原來公司有提供「免費電鑽租借」服務，最多還可以使用5天。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己入職IKEA後，才發現公司有提供「免費電鑽租借」5天的服務，驚呼以前當顧客都不知道，大讚「這麼方便的工具居然能免費借，有人跟我一樣現在才知道嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「學到了！我只知道消費免費一杯飲料」、「居然！學到了」、「你說了我才知道！」、「有看過店內放的海報，但沒有寫得很清楚，原來不用錢」、「之前要借店員都說被借光了」、「我知道，因為新店分店的租借工具是找我買的」。

根據IKEA官網顯示，台灣門市提供宜家卡卡友免費租借電鑽工具服務，包括上牆及組裝用電鑽，租借一次以5天為限，需出示宜家卡、提供證件與押金。

IKEA 家具

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