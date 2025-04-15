全聯一款「大陸榨菜」爆紅 婆媽讚脆又香：炒菜、炒蛋都好吃

全聯福利中心因販售多種生鮮食材，滿足不少民眾日常生活需求。一名網友分享，近期在全聯買了一款大陸製的烏江榨菜，拿來當薑炒銀牙的佐料，大讚「加了保證瞬間提升一個檔次」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，老公和小孩都很愛吃豆芽菜，特別煮了一道薑炒銀牙，在裡面加入從全聯購買的「烏江榨菜」，大讚「加了保證瞬間提升一個檔次，味道是神仙，幸福在蔓延」，更曝一上桌就被用搶的，全家人都吃得超滿足。

貼文一出後，不少吃過的網友都表示「這個榨菜好吃」、「烏江榨菜百搭，不管配什麼都好吃！」、「超級好吃，炒肉絲、拌麵很棒」、「這個榨菜微辣，稍微切碎拿來炒蛋也很好吃」、「這榨菜拿來炒豬肉絲豆乾也很好吃，但因為是陸製，也只能偶爾吃」。

此外，也有不少網友推薦台灣製榨菜，回應「復興醬園大推！」、「榨菜唯一推台南復興醬園」、「有機會試試本地產的榨菜，公館農會的榨菜和梅乾菜很棒，農會網路超市就可以買」。