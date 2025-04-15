好市多新上架精品水果 皮薄到幾無存在感！老饕大推：口感清脆

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款「智利秋脆」的無籽綠葡萄，口感清脆、果皮非常薄，吃起來甜中帶酸。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現新上架一款智利秋脆無籽綠葡萄，果粒外觀可以看到新鮮的果粉，顏色為鮮艷的青綠色，盒底也沒有枯黃或發霉等品質不佳的狀況。

這名網友進一步說明，買回家品嚐後，發現口感非常爽脆，果皮薄到幾乎感覺不到存在，吃起來甜中帶點酸澀味，建議大家可以冷藏幾天再食用，讓外觀放到略帶黃綠色，這時酸度會降低、甜味上升，也能維持脆度。

貼文一出後，不少吃過的網友都表示「我買秋脆回來都先挑黃的吃，較綠的冷藏幾天後再吃，也不會變軟太多」、「周六買一盒，又脆又甜，小小孩非常喜歡」、「真的脆度有，甜度略不夠，小孩不愛，大人很愛」、「酸酸的大人系口味」、「清甜中略帶酸氣，硬、脆，我覺得還不錯」、「我也都買這組，最脆又沒籽好吃」。