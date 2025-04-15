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「傳說級豆腐」再現全聯！他一口氣買4條 饕客讚：沒生味又嫩

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心販售不少生鮮食材，能滿足許多民眾的日常需求。 聯合報系資料照
全聯福利中心販售不少生鮮食材，能滿足許多民眾的日常需求。 聯合報系資料照

全聯超市商品琳瑯滿目，吸引一票粉絲愛戴。近日一名網友就在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文表示，自己本來只是去補貨沙拉油，卻意外在架上發現「傳說中很難買到」的圓形鹽滷豆腐，驚喜之下立刻買了四包回家，引起不少老饕關注。

原PO也貼出實拍照，購物籃內可以看到四顆包裝完整的鹽滷豆腐整齊排放，下方還有兩瓶沙拉油作伴，似乎把原本補油的重點，完全轉移到豆腐上面了。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「比一般的嫩豆腐還要嫩一點，原本買一送一價格優惠，現在微幅調漲，最大的優點就是方便拆包裝，直接對切擠出來，不用怕不完美」、「好吃，沒有豆腐的生味，而且真的很嫩」、「切片跟皮蛋加香菜醬油膏，很好吃」、「跟韓國豆腐鍋用的豆腐很像，喜歡辣的可以Google做法」、「直接吃或煮湯時放進去都可以」。

不過也有網友說，「就一般豆腐，怎麼會捧成這樣」、「我覺得這個豆腐沒啥口感，好像還是傳統豆腐吃得比較習慣」、「上次也跟風買了一個，覺得很普通」。也有網友說，「沒買一送一我不會買，但前陣子的活動陸續買了16條」。

全聯 豆腐

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