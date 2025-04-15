新服務？她買好市多履歷香菇「數朵熟透」 會員傻眼：代客料理嗎

香菇怎麼還沒下鍋就熟了？一名女網友昨（14日）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，她近日在好市多新竹店購買一盒標示為「生的履歷香菇」，沒想到回家一打開竟發現其中幾朵香菇外觀明顯異常，看起來彷彿已經被煮過一樣，讓她相當錯愕。

原PO也附上照片，可以看見香菇的傘蓋外緣泛著微微濕潤的光澤，質地顯得偏軟，顏色也不像一般新鮮香菇那樣有彈性且色澤均勻，乍看之下宛如剛燙過熱水。原PO忍不住直呼，已立即聯絡好市多客服處理退費，並貼心提醒大家，如果最近有在該門市買這款生履歷香菇的，可以先檢查一下。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「所以是有人煮完湯又撈起來退貨，又被好市多重新上架的意思嗎」、「已經幫妳代客料理好了」、「也太缺德，這看起來像煮過了耶」、「想退貨少幾朵沒關係，幹嘛把煮過的丟回去」。

也有網友疑惑道，「會是凍熟的嗎？有時買冷藏貨，因冷鏈溫度沒把控好就會有結霜的狀態，然後局部果蔬就會發生凍熟的狀況」、「這不是凍傷嗎？菇類放太冰、冰太久就會這樣，不新鮮了，不是真的煮熟的那種熟啦」、「還是香菇爛掉時也會長這樣呢？」。

對此，也有其他網友回覆道，「香菇壞了通常是傘裡面變紅褐色」、「統一回覆講凍傷的人：我有冷凍過香菇，也不會長這樣，而且這是整顆都透了，好幾顆都這樣，一盒裡面同時生的跟熟的，你如果相信這是凍傷，那你就繼續相信吧」。