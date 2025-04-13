全聯1罐頭勾起不少人當兵回憶 內行人讚：煮牛肉麵最優

罐頭食品在烹煮上便利性高，相當適合懶人料理。有網友近日在超市發現一款「欣欣紅燒牛肉罐頭」而感到好奇，有內行人表示，此款罐頭的口味與泡麵「滿漢大餐」幾乎一模一樣，也有當過兵的網友表示，以前當兵時期常吃，「這個罐頭煮牛肉麵很好吃」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文詢問，「想請問大家有人吃過欣欣紅燒牛肉罐頭嗎？請問覺得吃起來怎麼樣？值得買嗎？ 會不會死鹹？」根據他貼出的圖片，「欣欣紅燒牛肉罐頭」在全聯售價235元，總重425公克。

有品嚐過的網友則留言，「你吃過滿漢大餐泡麵嗎？跟牛肉口味，味道幾乎一樣」、「煮麵條超好吃」；還有人分享食譜，「超軟嫩的牛肉，1-2個人想吃牛肉麵時我會買，再加點蕃茄醬、糖、水，就是紅燒牛肉麵了，青菜也會加」、「很方便的罐頭，可以加喜歡的蔬菜一起煮讓風味更好，我都加蕃茄、蔥花跟香菜再搭寬麵吃，如果可以再加一點酸菜更棒」。

不少當過兵的網友也分享心得，「當兵的時候常吃，我們是門哨單位天天都有夜點，這個煮牛肉麵好吃」、「當過兵的都知道欣欣牛肉罐頭有多讚」、「國軍軍糧罐頭的廠商，當兵時候有吃過，挺不錯吃的」、「超好吃阿，以前在金門當兵，常去福利站買這罐頭，和麵線加燙青菜拌一拌」。

不過也有人不太喜歡罐頭的口味，「買過不會再買」、「羊肉爐不錯，這罐牛肉就不建議了，成份中的陳皮不是大眾口味」、「我覺得肉量還好，上次去家樂福買大罐的，煮起來我覺得沒有200多元的價值，但就是比較方便而已」、「我不太敢吃，腥味有點重」、「肉不多，肥肉多」。