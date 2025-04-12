好市多一款冷凍食品「餡料塞爆」！一票會員推：好吃又方便
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現新上架一款澎湃海鮮包，光看名稱就相當霸氣，讓他想要嚐鮮買回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多近期上架一款「宏裕行冷凍澎派海鮮包」，餡料含新鮮花枝、干貝、蝦仁，搭配台灣產豬肉，內餡飽滿，讓他大讚「光看產品名稱就相當霸氣」。
貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「這超好吃」、「麵皮Q，咬一口就吃得到蝦仁、花枝、豬肉餡，任何時間來一顆實在太完美」、「我之前在食品展買過現蒸的，覺得還不錯，吃得到海鮮的鮮甜味，好市多也賣太便宜了吧」、「跟外面賣的比，好便宜」、「這好吃，內餡很夠味，用料也很豐富」
此外，網友也說除了電鍋蒸之外，用微波爐加熱也方便，回應「這很方便，可以微波爐加熱就好，我要去買給家人當點心」、「口感、口味很有特色，終於好市多也買得到了，早餐只要電鍋一按，就有熱騰騰包子可以吃，真的很方便又好吃」、「剛上架看到就買了，當早餐或小孩子的點心都可以」、「這很方便，肚子餓隨時都能吃」。
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