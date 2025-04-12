全聯限時特賣1罕見水果！老饕曝口感：酸甜有奶味

全聯福利中心因販售許多生鮮食材，滿足不少民眾日常生活需求。一名網友分享，近期在全聯發現罕見的「黃金莓」（燈籠果）又重新開賣，讓她立刻買回家嚐鮮，大讚「酸甜有奶味」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，全聯近期又再度上架罕見的水果「黃金莓」，買回家嚐鮮後，直言「長得像番茄，但吃起來一點都不番茄，咬下去會有股椰奶的味道，然後逐漸變酸」，大讚味道非常特別。

貼文一出後，不少網友都表示「這好吃，酸甜味」、「我家種一大片，酸甜酸甜的」、「我也覺得像揶奶味耶」、「超喜歡燈籠果」、「營養價值很高」、「小時候常常吃」、「好吃，我把種子種植長出5片葉子了」、「我種3棵就吃不完了」。

不過，也有部分網友抱怨，想去全聯買黃金莓都撲空，回應「南部的全聯嗎？ 北部還沒看到，還是被買光了？」、「我這裡都買不到，是不是特定門市才有」、「剛剛去了一趟，還是沒有賣燈籠果，只好怒買60元便當」、「好酷，我們這邊沒看過！」。

對此，原PO則回覆，她在台北後山埤站附近，跑了3家全聯才買到黃金莓，可能要碰運氣，看各分店是否有進貨。